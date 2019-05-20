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Derince’de Pilav Günü geleneği sürdü

Derince Lisesi Mezunları Derneği'nin bu yıl iftar programı ile birlikte düzenlediği onuncu yıl etkinliklerine katılım yoğun olurken, mezunlar hep birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.
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Derince Lisesi Mezunları’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncusunu düzenledikleri Pilav Günü etkinliği, ilçe protokolü ve okul mezunlarını bir araya getirdi. Derince Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen ve bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla iftar organizasyonu ile birleştirilen Pilav Günü etkinliğine katılım yoğun oldu. Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu özel günde Derince Lisesi mezunlarını yalnız bırakmadı.

DERNEĞİN KURULUŞU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli, derneğin kuruluş sürecinden başlayarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yaptığı konuşmada Derince Ortaokulu’nun ilk mezunlarından olduğunu belirtti.

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GÜZEL HİZMETLER

Başkan Aygün, “Doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçemizin insanlarına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. İnşallah beş yıllık süreçte birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. Okunan akşam ezanının ardından hep birlikte oruçların açıldığı Pilav Günü etkinliği, iftarın ardından devam eden müzik dinletisi ile sona erdi.

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