Doğa Koleji’nden güzel etkinlik

Doğa Koleji, 19 Mayıs’ın 100. Yılı vesilesiyle 41 burda AVM'de büyük bir gençlik ve bahar festivali düzenledi. Gün boyu halkla ilişkiler birimi tarafından şişme oyun parkı, planetaryum, yüz boyama vb. eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Öğrenciler, çocukları ve AVM ziyaretçisi minikler gün boyu bu etkinliklerde oldukça eğlendi.19 Mayıs ruhuna uygun olarak hazırlanan sahne programlarında her yaştan minikler performans sergiledi ve izleyicilerden tam not aldı. İlk olarak Kocaeli Yahya Kaptan Ortaokul öğrencilerinden oluşan okul bandosu muhteşem bir bando şovu yaptı. Etkinlikler gün boyu devam etti.