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Gölcük Kültür Dernekleri Platformu iftarda buluştu

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu, iftar programı düzenledi.
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Gölcük Kültür Dernekleri Platformu, iftar programı düzenledi. Platform başkanı Yasin Aslan, programda yaptığı konuşmada, "Tüm kültür derneklerimizle ilçemizde çok iyi bir birliktelik oluşturduk. Bu birlikteliğinin devam etmesi için daha da çalışmalıyız. Yaz etkinliklerimiz var, bu etkinliklerde tüm kültür derneklerimizin yer alması iyi olur. Bu etkinliklerde yöresel kültürlerimizi tanıtmak ve bu kültürlerimizi yaşatmalıyız." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MÜCADELE

Aslan, önemli bir günde bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Kurtuluş için büyük bir mücadele veren Atatürk bu zaferi kazanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi. İftar programına, platforma üye olan dernek başkanları ve yöneticileri katıldı.

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