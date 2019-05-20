Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!

Kartepe Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’nde nikah için gün alan çift 19 Mayıs günü nikaha 1 saat kala aldıkları telefonla yıkıldı. Telefonun ucundaki bayan, “Belediyede internet yok nikah iptal” dedi
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Kartepe ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk veren çistendi. Evlenmek için Kartepe Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran ve 19 Mayıs 2019 Pazar tarihine gün alan B.M. ve M.P. çifti 16.00’da kıyılacak olan nikahla alakalı 15.00’da bir telefon alarak nikahın kıyılamayacağını öğrendiler. Söylenen gerekçe ise, “Belediyede elektrik ve internet yok. Bu yüzden nikahınızı kıyamıyoruz”
“EVET” DİYEMEDİLER
Nikah için tüm hazırlıklarını tamamlayan aileler, il dışından ve il içinden gelen davetlilerle birlikte nikah salonuna gitmek üzereydi. Gelen saçını, damat tıraşını oldu. Tüm hazırlıklar ve konuklar tamamdı. Geriye sadece “Evet” demek kalmıştı. Ancak saat 15.00’da gelen telefonla nikah iptal edildi. Yaşadıkları olay karşısında şok geçiren çift günlerdir gözyaşı döküyor. İddiaya göre nikahın iptal edildiği 19 Mayıs tarihinde bir çiftin nikahı kıyılmış.
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Yorumlar
(2 )
Emre Meşe - eee lastik fabrikasındaki kişiyi belediye başkanı yaparsan olacagı bu
Kemal - Bizim bildiğimiz kadarı ile Kartepenin adam gibi adam olan bir başkanı var.
Mustafa başkan bu çiftin gönlünü alır o nikah memurununda çanına okur
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