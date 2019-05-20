Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:54 TSİ- Gündem G: Bugün 15:29 TSİ

Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!

Kartepe Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’nde nikah için gün alan çift 19 Mayıs günü nikaha 1 saat kala aldıkları telefonla yıkıldı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’nde nikah için gün alan çift 19 Mayıs günü nikaha 1 saat kala aldıkları telefonla yıkıldı. Telefonun ucundaki bayan, “Belediyede internet yok nikah iptal” dedi

İNTERNET YOK

Kartepe ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk veren çistendi. Evlenmek için Kartepe Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran ve 19 Mayıs 2019 Pazar tarihine gün alan B.M. ve M.P. çifti 16.00’da kıyılacak olan nikahla alakalı 15.00’da bir telefon alarak nikahın kıyılamayacağını öğrendiler. Söylenen gerekçe ise, “Belediyede elektrik ve internet yok. Bu yüzden nikahınızı kıyamıyoruz”

“EVET” DİYEMEDİLER

Nikah için tüm hazırlıklarını tamamlayan aileler,  il dışından ve il içinden gelen davetlilerle birlikte nikah salonuna gitmek üzereydi. Gelen saçını, damat tıraşını oldu. Tüm hazırlıklar ve konuklar tamamdı. Geriye sadece “Evet” demek kalmıştı. Ancak saat 15.00’da gelen telefonla nikah iptal edildi. Yaşadıkları olay karşısında şok geçiren çift günlerdir gözyaşı döküyor.  İddiaya göre nikahın iptal edildiği 19 Mayıs tarihinde bir çiftin nikahı kıyılmış.

Bugün 14:54 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Emre Meşe - eee lastik fabrikasındaki kişiyi belediye başkanı yaparsan olacagı bu

Yanıtla . 3Beğen 20 Mayıs 16:41
01

Kemal - Bizim bildiğimiz kadarı ile Kartepenin adam gibi adam olan bir başkanı var.

Mustafa başkan bu çiftin gönlünü alır o nikah memurununda çanına okur

Yanıtla . 1Beğen 20 Mayıs 15:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Memura 3 günlük ek izin için teklif mask
Memura 3 günlük ek izin için teklif
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek... mask
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek...
Başkan Turan’a ziyaretler sürüyor mask
Başkan Turan’a ziyaretler sürüyor
Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu mask
Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören mask
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı mask
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar mask
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber! mask
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber!
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı! mask
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı!
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek mask
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL