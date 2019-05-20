Ütü kablosuyla kendisini astı

Olay öğle saatlerinde, Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Boran Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Deniz Sarıçam, ailesinin dışarıda olduğu sırada ütü kablosunu odasının tavanında bulunan çengel demire geçirip kendini astı. Eve gelen ailesi Muhammet Deniz Sarıçam'ı tavana asılı görünce hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.