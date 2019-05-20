Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:32 TSİ- Teknoloji G: Bugün 15:33 TSİ

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması

Huawei, akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğini duyurdu
Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması mask
Büyütmek için resme tıklayın

Huawei, Google'nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Huawei'den yapılan açıklamada, Huawei'nin Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunduğu ve Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarla yakın bir şekilde çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, şirketin, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceği belirtildi. Şirketin, dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceği bildirildi.

Google ve Android'den de açıklama

Huawei açıklamasında, Google ve Android'in konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Google'den yapılan açıklamada, "Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı. Android'den yapılan açıklamada da, "ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz." denildi. Google, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldığını açıklamıştı. Google'nin bu kararından sonra Intel ve Qualcomm gibi diğer ABD'li teknoloji şirketleri de Huawei'ye karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Bugün 15:32 TSİ AA İstanbul- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin! mask
Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin!
Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık veri ihlali cezası mask
Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık veri ihlali cezası
WhatsApp'a erişim sorunu mask
WhatsApp'a erişim sorunu
NASA'da görevli Türk bilim insanı Dünya'nın ölüm tarihini açıkladı mask
NASA'da görevli Türk bilim insanı Dünya'nın ölüm tarihini açıkladı
Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıma sunuldu mask
Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıma sunuldu
Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama mask
Facebook'tan canlı yayınlara kısıtlama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar mask
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber! mask
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber!
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı! mask
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı!
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek mask
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL