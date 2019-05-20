Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan'ı makamında misafir etti. Kocaman Kartepe yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluğun, bolluk ve bereketin, vatan ve millet için çarpan yüreklerin diyarıdır. Jandarmamız bu güzelliklerin korunmasında da büyük bir güçtür” şeklinde konuştu. Albay Osman Aslan da Başkan Kocaman’ı tebrik ederek, “Kentimizin huzuru, güvenliği için halkımızın selameti için her türlü iş birliğine hazırız” şeklinde konuştu.
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Albay Osman Aslan’dan Başkan Kocaman’a ziyaret
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan'ı makamında misafir etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz