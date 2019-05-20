Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:44 TSİ- Gündem G: Bugün 15:46 TSİ

Albay Osman Aslan’dan Başkan Kocaman’a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan'ı makamında misafir etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan'ı makamında misafir etti. Kocaman Kartepe yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluğun, bolluk ve bereketin, vatan ve millet için çarpan yüreklerin diyarıdır. Jandarmamız bu güzelliklerin korunmasında da büyük bir güçtür” şeklinde konuştu.  Albay Osman Aslan da Başkan Kocaman’ı tebrik ederek, “Kentimizin huzuru, güvenliği için halkımızın selameti için her türlü iş birliğine hazırız” şeklinde konuştu.

Bugün 15:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Memura 3 günlük ek izin için teklif mask
Memura 3 günlük ek izin için teklif
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek... mask
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek...
Başkan Turan’a ziyaretler sürüyor mask
Başkan Turan’a ziyaretler sürüyor
Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu mask
Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören mask
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı mask
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar mask
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber! mask
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber!
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı! mask
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı!
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek mask
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL