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Aras, Gebze’nin köylerini gezdi

Gebze Mollafenari’de düzenlenen iftara katılan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, daha sonra ilçeye bağlı köyleri gezdi. Genel başkanları Fatih Erbakan’ın köylünün durumu ile ilgili rapor istediğini söyleyen Aras, “Kocaeli’nin tüm köylerini gezeceğiz” dedi.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, geçtiğimiz günlerde Gebze’ de bir dizi temasta bulundu. Aras ilk olarak Mollafenari Köyü eşrafından, aynı zamanda partisinin il yönetim kurulu üyeliği görevine devam eden Mustafa Kabaca’nın düzenlediği iftar programına katıldı. Mollafenari Köyü Camii salonunda düzenlenen iftara Aras’ın yanı sıra partinin ilçe başkanları ve yöneticileri de katıldı.

İKİNCİ ZİYARET DENİZLİ’YE

Yemeğin ardından Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ile birlikte köy kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, bölge halkı ilettiği sorunları dinledi. Aras, buradaki görüşmesinin ardından temaslarını Denizli Köyü’nde devam ettirdi. Kıraathaneleri tek tek dolaşan Aras, köylülerin yakın ilgisi ile karşılaştı.

“ERBAKAN KÖYLÜNÜN DURUMUNU SORUYOR”

Burada halka hitaben konuşan Aras, “Genel başkanımız Fatih Erbakan, bizden köylülerin sorunlarını dinleyerek rapor halinde kendisine sunulmasını istedi. Köylümüzün traktörünün mazotu var mı, mahsulü pazara gelebiliyor mu, gidin ve köylünün halini raporlaştırın dedi. Biz de sizleri böylece ziyaret ediyoruz” diye konuştu.

KÖYLER DOLAŞILACAK

Gebze’deki gezisine Cuma Köyü ile devam eden il başkanı Mehmet Aras, burada Muhtar Hüseyin Ünal ile görüştü ve köylünün son durumu hakkında bilgiler edindi. Vatandaşlarla kahvede buluştuktan sonra Avcılar Kulübü’ne geçen Aras, hedeflerinin kente bağlı tüm köyleri tek tek dolaşmak olduğunu ifade etti.

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