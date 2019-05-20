Başkan Turan’a ziyaretler sürüyor

Turan, önceki gün de Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Akbulut, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Serkan Engin, Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Sebahattin Yamak ve yönetimi, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Feyzi Utaş ve yönetimi, Kocaeli Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, SEDAŞ Kocaeli Şebeke Yapım Sorumlusu Özkan Soğancı, Yılmaz Elektrik Kocaeli Bölge Koordinatörü Bülent Bayram, Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Erdem Türedi, F2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Hasan Karakurt, Kocakaymaz Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz, Cezaevi Lojmanları Site Başkanı Yakup Cengiz, Adalet Camii Derneği Başkanı Serkan Yeşil ve lojman sorumlusu Rıza Başak, Tatarahmet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile vatandaşları ağırladı.

“GELECEK NESİLLER İÇİN”

Başkan Adnan Turan, “Milletimiz bizlere güvendi ve emaneti teslim etti. Aldığımız bu güvenle Kandıra’mıza kalıcı hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın temelini oluşturan en önemli konu, hizmetlerimizin insan odaklı ve uzun vadeli olmasıdır. Gelecek nesillerimize bambaşka bir Kandıra’yı miras bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.