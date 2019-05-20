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TEMAD’dan yeni kaymakama “hoş geldin”

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gölcük’ün yeni kaymakamı Mustafa Irmak’a tebrik ziyaretinde bulundu.
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gölcük’ün yeni kaymakamı Mustafa Irmak’a tebrik ziyaretinde bulundu. Dernek başkanı Tülü’ne yönetim kurulundan Hüseyin Dizdar, Muammer Üstüner, İlhan Bayram, Hakan Ak, Ömer Kısrure ve Erdoğan Köseoğlu eşlik etti.

“BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ”

Buluşma sırasında konuşan Başkan Bekir Tülü, “TEMAD olarak ilçemize verilen her hizmet için hep destek olacağız” diye konuştu. Ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür eden Kaymakam Mustafa Irmak ise, “Gölcük şirin ve güzel bir ilçemizdir. STK’larımız ile birlikte ilçemize hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

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