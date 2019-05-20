Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası yönetimi, geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti. Sendikanın genel başkanı Zeki Aydın, genel sekreter Tülay Şafak ve danışman İhsan Kahraman’ın hazır bulunduğu ziyarette özel güvenlik çalışanlarının statülerinin değişmesi ile ilgili olarak talepler Müdür Denizci’nin desteği talep edildi. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de güvenlik personelinin çalışmalarının daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli desteği sunacaklarını söyledi.
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Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu
Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası yönetimi, geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti.
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Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası yönetimi, geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti. Sendikanın genel başkanı Zeki Aydın, genel sekreter Tülay Şafak ve danışman İhsan Kahraman’ın hazır bulunduğu ziyarette özel güvenlik çalışanlarının statülerinin değişmesi ile ilgili olarak talepler Müdür Denizci’nin desteği talep edildi. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de güvenlik personelinin çalışmalarının daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli desteği sunacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz