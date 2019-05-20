Güvenlik-İş yönetimi Denizci ile buluştu

Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası yönetimi, geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti. Sendikanın genel başkanı Zeki Aydın, genel sekreter Tülay Şafak ve danışman İhsan Kahraman’ın hazır bulunduğu ziyarette özel güvenlik çalışanlarının statülerinin değişmesi ile ilgili olarak talepler Müdür Denizci’nin desteği talep edildi. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de güvenlik personelinin çalışmalarının daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli desteği sunacaklarını söyledi.

