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Devrilen TIR trafiği aksattı!

Gebze'de devrilen konteyner yüklü TIR ulaşımın aksamasına neden oldu.
Devrilen tır trafiği aksattı mask
Devrilen tır trafiği aksattı mask
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yolda İstanbul istikametine seyir halinde olan Erkan T. yönetimindeki 41 VP 335 plakalı konteyner yüklü TIR, otogar ayrımı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, İstanbul istikametine yaklaşık 4 saat kapanan yan yol, TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bugün 16:00 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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