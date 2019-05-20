Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yolda İstanbul istikametine seyir halinde olan Erkan T. yönetimindeki 41 VP 335 plakalı konteyner yüklü TIR, otogar ayrımı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, İstanbul istikametine yaklaşık 4 saat kapanan yan yol, TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Devrilen TIR trafiği aksattı!
Gebze'de devrilen konteyner yüklü TIR ulaşımın aksamasına neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz