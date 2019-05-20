Devrilen TIR trafiği aksattı!

Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yolda İstanbul istikametine seyir halinde olan Erkan T. yönetimindeki 41 VP 335 plakalı konteyner yüklü TIR, otogar ayrımı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, İstanbul istikametine yaklaşık 4 saat kapanan yan yol, TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.