Yıldız Entegre'den "Soft Series" koleksiyonu

Yıldız Entegre ilhamını doğadan aldığı Soft Series koleksiyonu ile Türkiye'nin 7 milimetre kalınlığında "tek" parke üreticisi oldu. Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını ekonomik çözümlerle yansıtmak isteyen tüketiciler için vazgeçilmez bir ürün grubu olma özelliğini taşıyan Soft Series, fiyat-kalite uyumunun yanı sıra daha genç ve her mekana uyum sağlayacak renk imkanı sunuyor. Ürün gamını "Yıldız Home, Yıldız Trend ve Yıldız Master" çatı markaları altında toplayan Yıldız Entegre, 2019 yılının ilk yeniliğini parke serisinde gerçekleştirdi. Secret Of The Tones'un baş harflerinden oluşan yeni Soft Series markasını piyasaya süren Yıldız Entegre, Türkiye’nin 7 milimetre kalınlığında "tek" parke üreticisi oldu. Doğanın tüm tonlarını içeren koleksiyondaki ürünlerin isimleri de değerli taşlardan esinlenerek seçildi. Akik meşe, inci çam, jasper meşe, kristal meşe ve topaz meşe ürünlerinden oluşan koleksiyon, yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını ekonomik çözümlerle yansıtmak isteyen tüketiciler için önemli bir marka olmayı hedefliyor. Derzsiz ve 2G click sistemine sahip olan Soft Series, darbelere, çizilmeye, UV ışınlarına olan direnciyle de tüketiciye uzun süre kullanım ve kolay temizleme imkanı sağlıyor. Öte yandan antibakteriyel yüzeyi, mobilya ayaklarına uygun, kimyasal ve sigara ateşine de dayanıklı olan Soft Series parkeleri, kaymayı önlediği gibi darbelere de karşı da dirençli bir yapıya sahip.

15 yıl garanti süresi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, Yıldız Entegre olarak beş nesildir süregelen deneyim ve bilgilerini yüksek standartta üretim yaparak kullandıkları ve rakiplerinden farklılaştıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz dünya artık yepyeni bir müşteri deneyimi gerektiriyor. Biz de tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, seçimlerinde yardımcı olmak için tamamen doğadan esinlenerek tasarladığımız Soft Series adlı markamızı tüketicilerimizin kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı. Şahin, "Soft Series ile tüm rakiplerimizden ayrılarak çok özellikli bir ürün grubu oluşturduk. 15 yıl garanti süresi olan ürünlerimiz leke tutmayan ve kolay temizlenebilir yüzey ile hayatı kolaylaştırıyor." bilgisini verdi. Yeni parke markalarının bir parkede olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu aktaran Şahin, "Yıldız Entegre olarak hedefimiz, tüketicilerimize uygun fiyatlı, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünler sunmak, herkesin yaşadığı ya da çalıştığı yeri istediği gibi dekore etmesine yardımcı olmak. Bugüne kadar hep bu hedef doğrultusunda çalıştık ve Soft Series ile tüm rakiplerimizden ayrılarak çok özellikli bir koleksiyon oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.