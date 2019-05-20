Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:32 TSİ- Spor G: Bugün 17:33 TSİ

Fransa’da gülen Marc Marquez oldu

Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı
Fransa’da gülen Marc Marquez oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı olan Fransa GP’sini Red Bull sporcusu Marc Marquez kazandı. Red Bull açıklamasına göre, motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP’de 2019’un beşinci yarışı Fransa’da gerçekleştirildi. 4,2 kilometrelik Le Mans Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleşen yarışı, son 3 yılın dünya şampiyonu Marquez 1. sıradan başlayarak kazandı. Böylece kariyerinin 47. yarış birinciliğine erişen Red Bull sporcusu Marc Marquez, puanını 95’e çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini sürdürdü. Bu sezon üçüncü kez yarış birinciliği elde eden İspanyol pilot, sürücüler sıralamasında liderliğini korudu. Yarışta, Marquez'den 1.9 saniye sonra finişe gelen Andrea Dovizioso ikinci, liderin 2,1 saniye arkasındaki Danilo Petrucci de üçüncü oldu. MotoGP’de bir sonraki yarış 2 Haziran’da İtalya’da koşulacak.

Bugün 17:32 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Şükrü’nün oğlu da babasının yolunda mask
Şükrü’nün oğlu da babasının yolunda
Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi mask
Nazmi şampiyonluk kupasını başkan Hürriyet’e getirdi
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu mask
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı gururu
Yeni Kocaelispor için zor olmadı: 0-6 mask
Yeni Kocaelispor için zor olmadı: 0-6
Kandıra, Tepe’yi aştı: "2-1" mask
Kandıra, Tepe’yi aştı: "2-1"
Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı mask
Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar mask
Hürriyet: Kucağımıza bomba gibi bıraktılar
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber! mask
Sefa Sirmen'e Anayasa Mahkemesinden kötü haber!
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı! mask
Bursa Valiliği'nden Kocaeli için dolu uyarısı!
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek mask
MHP'den %4 oy İmamoğlu'na gidecek
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL