Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

Ocak 2008’te başlayan ve Kocaeli kamuoyunda ‘Fikret Gündüz Davası olarak bilinen dava dün sonuçlandı. Aralarında belediye başkanları, bürokratlar ve muhtarların da bulunduğu 47 kişinin yargılandığı Fikret Gündüz Davasında sanıklara ceza yağdı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fikret Gündüz’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 91 yıl cezası verildi
BAŞKANLARA CEZA
Olaya adı karışan Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Yaşar Sönmez müebbet, Derbent eski Belediye Başkanı Zafer Arat 5 yıl 8 ay, Sarımeşe eski Belediye Başkanı Ergün Berdan da 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanıkların temyize gideceği öğrenildi.
DAVADA 2 YILDAN FAZLA CEZA ALANLAR
Fikret GÜNDÜZ 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Yaşar SÖNMEZ Müebbet
İsmail GÜNDÜZ 66 yıl 3 ay
Vehbi GÜNDÜZ 32 yıl 6 ay
İbrahim ENGİN 24 yıl
Nedim BEYCAN 17 yıl
Hüseyin ÇOLAK 16 yıl 8 ay
Hikmet ADIGÜZEL 15 yıl 8 ay
Ziya ÖZLÜ 15 yıl 1 ay
Yalçın GÜNDÜZ 12 yıl 2 ay
Ufuk GÜNDÜZ 12 yıl 2 ay
Aynur TUNCAY 10 yıl 8 ay
Özcan UYAN 10 yıl
Cemal CÖMERT 8 yıl 8 ay
Ozan KAYNAK 7 yıl
Mustafa ACAR 6 yıl 60 bin TL
Mehmet ACAR 6 yıl 60 bin TL
Yaşar ER 6 yıl 60 bin TL
Zafer ARAT 5 yıl 8 ay
Seyfi GÜNDÜZ 5 yıl 8 ay
Yılmaz GÜNDÜZ 5 yıl 8 ay
Ufuk SARIKÜLÇE 5 yıl 8 ay
Zeki GEDE 2 yıl 8 ay
Ali KARAKAYA 2 yıl 8 ay
Ergun BERDAN 2 yıl 8 ay
Mümin BÜYÜKKAYA 2 yıl 8 ay
Fikret Gündüz, 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 91 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Yaşar Sönmez, MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Derbent eski Belediye Başkanı Zafer Arat, 5 YIL 8 AY CEZA ALDI
Sarımeşe eski Belediye Başkanı Ergün Berdan 2 YIL 8 AY CEZA ALDI
29 OCAK 2008 TARİHİNDE HABERİ BÖYLE YAYINLAMIŞTIK
Olay neydi?
2006 yılında Suadiye bölgesinde yaşanan bir cinayet olayı ile ilgili olarak başlatılan, Kocaeli ve İstanbul Jandarması tarafından yürütülen “04 Operasyonu” adlı operasyon kapsamında 2008 yılında düğmeye basılmış, çete lideri olduğu gerekçesi ile iş adamı Fikret Gündüz ve belediye başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Önce İstanbul’da görülen dava ile ilgili dosya, daha sonra Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Fikret Gündüz, dava kapsamında 4 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 2012 Kasım ayında serbest bırakılmış ve tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmişti. Çete lideri olmakla suçlanan Fikret Gündüz; rüşvet vermek, uyuşturucu ticareti yapmak, çete kurmak, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, kumar oynamaya yer temin etme ve ruhsatsız silah taşıma gibi gerekçelerle suçlanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz