Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

Ocak 2008’te başlayan ve Kocaeli kamuoyunda ‘Fikret Gündüz Davası olarak bilinen dava dün sonuçlandı. Aralarında belediye başkanları, bürokratlar ve muhtarların da bulunduğu 47 kişinin yargılandığı Fikret Gündüz Davasında sanıklara ceza yağdı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fikret Gündüz’e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 91 yıl cezası verildi

BAŞKANLARA CEZA

Olaya adı karışan Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Yaşar Sönmez müebbet, Derbent eski Belediye Başkanı Zafer Arat 5 yıl 8 ay, Sarımeşe eski Belediye Başkanı Ergün Berdan da 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Sanıkların temyize gideceği öğrenildi.

DAVADA 2 YILDAN FAZLA CEZA ALANLAR

Fikret GÜNDÜZ 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Yaşar SÖNMEZ Müebbet

İsmail GÜNDÜZ 66 yıl 3 ay

Vehbi GÜNDÜZ 32 yıl 6 ay

İbrahim ENGİN 24 yıl

Nedim BEYCAN 17 yıl

Hüseyin ÇOLAK 16 yıl 8 ay

Hikmet ADIGÜZEL 15 yıl 8 ay

Ziya ÖZLÜ 15 yıl 1 ay

Yalçın GÜNDÜZ 12 yıl 2 ay

Ufuk GÜNDÜZ 12 yıl 2 ay

Aynur TUNCAY 10 yıl 8 ay

Özcan UYAN 10 yıl

Cemal CÖMERT 8 yıl 8 ay

Ozan KAYNAK 7 yıl

Mustafa ACAR 6 yıl 60 bin TL

Mehmet ACAR 6 yıl 60 bin TL

Yaşar ER 6 yıl 60 bin TL

Zafer ARAT 5 yıl 8 ay

Seyfi GÜNDÜZ 5 yıl 8 ay

Yılmaz GÜNDÜZ 5 yıl 8 ay

Ufuk SARIKÜLÇE 5 yıl 8 ay

Zeki GEDE 2 yıl 8 ay

Ali KARAKAYA 2 yıl 8 ay

Ergun BERDAN 2 yıl 8 ay

Mümin BÜYÜKKAYA 2 yıl 8 ay

Fikret Gündüz, 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 91 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Uzunçiftlik eski Belediye Başkanı Yaşar Sönmez, MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Derbent eski Belediye Başkanı Zafer Arat, 5 YIL 8 AY CEZA ALDI

Sarımeşe eski Belediye Başkanı Ergün Berdan 2 YIL 8 AY CEZA ALDI

29 OCAK 2008 TARİHİNDE HABERİ BÖYLE YAYINLAMIŞTIK

Olay neydi?

2006 yılında Suadiye bölgesinde yaşanan bir cinayet olayı ile ilgili olarak başlatılan, Kocaeli ve İstanbul Jandarması tarafından yürütülen “04 Operasyonu” adlı operasyon kapsamında 2008 yılında düğmeye basılmış, çete lideri olduğu gerekçesi ile iş adamı Fikret Gündüz ve belediye başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Önce İstanbul’da görülen dava ile ilgili dosya, daha sonra Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Fikret Gündüz, dava kapsamında 4 yıl 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 2012 Kasım ayında serbest bırakılmış ve tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmişti. Çete lideri olmakla suçlanan Fikret Gündüz; rüşvet vermek, uyuşturucu ticareti yapmak, çete kurmak, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, kumar oynamaya yer temin etme ve ruhsatsız silah taşıma gibi gerekçelerle suçlanmıştı.