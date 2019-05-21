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Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi

İslam aleminin kutsal emanetlerinden olan Sakal-ı Şerif, İzmit'te restorasyon dolayısıyla kapalı olan Yenicuma Pertev Paşa Camii'nin avlusunda inşa edilen prefabrik camide sergilendi.
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Her yıl ramazanda Yenicuma Pertev Paşa Camii'nde sergilenen Sakal-ı Şerif, bugün ikindi namazının ardından ziyarete açıldı. Cam fanus içinde sergilenen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyenler, cami içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Restorasyon dolayısıyla kapalı olan tarihi Yenicuma Camii'nin avlusunda kurulan prefabrik yapıda sergilenen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğun oldu.

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