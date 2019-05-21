Sakal-ı Şerif, İzmit'te sergilendi

Her yıl ramazanda Yenicuma Pertev Paşa Camii'nde sergilenen Sakal-ı Şerif, bugün ikindi namazının ardından ziyarete açıldı. Cam fanus içinde sergilenen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyenler, cami içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Restorasyon dolayısıyla kapalı olan tarihi Yenicuma Camii'nin avlusunda kurulan prefabrik yapıda sergilenen Sakal-ı Şerif'e ilgi yoğun oldu.