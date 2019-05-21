Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağmur nedeniyle Kabe’de umre görevini yerine getiren Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı. Müslümanlar yağmurun başlamasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken, ibadetlerini yağmur altında yaptı.
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Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı
Kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Kabe’yi yağmur altında tavaf etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz