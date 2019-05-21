Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağmur nedeniyle Kabe’de umre görevini yerine getiren Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı. Müslümanlar yağmurun başlamasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken, ibadetlerini yağmur altında yaptı.