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Körfez’de bayram öncesinde yüzleri güldürecek panayır

Körfez ilçesinde imzalanan protokolle Ramazan Bayramı öncesinde indirim panayırı gerçekleştirilecek.
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Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Körfez’de ilki gerçekleştirilecek olan Alışveriş Panayırı, 31 Mayıs’ta başlıyor. Ramazan Bayramı öncesinde 4 gün boyunca sürecek olan Alışveriş Panayırı, Ağadere Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Esnaflar, Ramazan Bayramı öncesinde ürünlere sürpriz indirimler yaparak Körfezlilerin beğenisine sunacak.

4 GÜN SÜRECEK

Sürpriz eğlenceler ve hediyeler ile renklendirilecek olan panayır hakkında yetkililer veren Körfez Belediyesi yetkilileri, “31 Mayıs’ta saat 14.00’te startını vereceğimiz Alışveriş Panayırı, 3 Haziran’a kadar sürecek. Süper indirimlerin yer alacağı panayırda sürpriz eğlenceler de olacak. Bayram havasında geçecek olan alışveriş panayırına tüm halkımızı bekliyoruz. Bu bayram hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yüzü erken gülecek” dediler.

O CADDE TRAFİĞE KAPALI OLACAK

31 Mayıs ile 3 Haziran günü de dahil olmak üzere Ağadere Caddesi 10.00 ile 23.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. İlk gün Körfez Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile yapılacak kurdele kesimi ile panayırın startı verilecek. Ayrıca panayır boyunca Tütünçiftlik viyadük altındaki otopark ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca farklı bölgelerde otopark alanları oluşturularak vatandaşlar yönlendirilecek.

Bugün 00:07 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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