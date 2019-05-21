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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek mask
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da tanıtımını yaptığı, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." açıklamasını yaptı. Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır."

Bugün 00:09 TSİ AA Ankara- Eğitim

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