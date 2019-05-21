Küçükkaya'dan halk iftarı

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Tüysüzler Mahallesi’nde yaklaşık bin kişilik halk iftarı düzenledi. Düzenlenen iftar programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Kürekci, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İzmit ilçe yöneticileri, il yöneticileri, partililer ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. Program, iftar öncesi dua edilerek başladı. Ardından iftarda oruçlarını açan vatandaşlar birbiriyle sohbet etti. Selin BECER