CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Tüysüzler Mahallesi’nde yaklaşık bin kişilik halk iftarı düzenledi. Düzenlenen iftar programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Kürekci, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP İzmit ilçe yöneticileri, il yöneticileri, partililer ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. Program, iftar öncesi dua edilerek başladı. Ardından iftarda oruçlarını açan vatandaşlar birbiriyle sohbet etti. Selin BECER
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Küçükkaya'dan halk iftarı
CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Tüysüzler Mahallesi’nde yaklaşık bin kişilik halk iftarı düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz