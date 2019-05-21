Çarşamba günü kentimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere görü hava yarın, cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe yine sağanak yağışlı bir hava tahmini var. En yüksek sıcaklıklar yarın 29, çarşamba günü 27, perşembe 24, cuma 22, cumartesi 24 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 15-18 derece arasında değişecek.
Bugün 00:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 00:23 TSİ
Sağanak yağış geri dönüyor
Kocaeli’de yarın için yüksek sıcaklık bekleyen meteoroloji, tahminlerini güncelledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz