Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 00:18 TSİ- Gündem G: Bugün 00:23 TSİ

Sağanak yağış geri dönüyor

Kocaeli’de yarın için yüksek sıcaklık bekleyen meteoroloji, tahminlerini güncelledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çarşamba günü kentimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere görü hava yarın, cuma ve cumartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe yine sağanak yağışlı bir hava tahmini var. En yüksek sıcaklıklar yarın 29, çarşamba günü 27, perşembe 24, cuma 22, cumartesi 24 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 15-18 derece arasında değişecek.

Bugün 00:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Adem Koç'un acı günü! mask
Adem Koç'un acı günü!
Valilik önünde kendini yakmak istedi! mask
Valilik önünde kendini yakmak istedi!
Memura 3 günlük ek izin için teklif mask
Memura 3 günlük ek izin için teklif
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek... mask
Dikkat! 8 ilçede elektrikler kesilecek...
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören mask
CHP ve İYİ Parti’den 100’üncü yılda alternatif tören
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı mask
Derince CHP, 19 Mayıs’ı ‘Mustafa Kemal’in Neşesi’ ile kutladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
Ulusoy: İzmit böyle gülümsemiyor mask
Ulusoy: İzmit böyle gülümsemiyor
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi
İzmit Öğretmenevi'nde öğretmene saygısızlık! mask
İzmit Öğretmenevi'nde öğretmene saygısızlık!
Adem Koç'un acı günü! mask
Adem Koç'un acı günü!

GALERİ

Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı mask
Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL