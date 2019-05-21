Önceki akşam Şişli’de yapılan iftar programına birçok önemli isim katılım sağladı. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ı anma ve iftar programına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de katıldı. Yalçıntaş, Abdullah Gül Milli Türk Talebe Birliği’nde hocalığını yapmıştı. İftar programında Kocaeli’de kurulan ve faaliyet gösteren bir platform da katılım sağladı. O platform ilimizde uzun yıllardır faaliyette bulunan Akça Koca Kültür Platformu. İftara platform adına Başkan Hasan Uzunhasanoğlu, yönetimi ve Ahsen Okyar katılım sağladı. İftar programına davetli olarak katılan platform yönetimi iftardan sonra Abdullah Gül sohbet etti. Gerçekleşen kısa sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
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Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
Türkiye siyasetinin kıdemli isimlerinden eski milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın vefatının ardından Nevzat Yalçıntaş’ın oğulları babalarının her sene geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl kendileri organize etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz