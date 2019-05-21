Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 Mayıs Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi tarafından düzenlenecek olan iftara katılmak için Kocaeli’ye gelecek. İl binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aras, “Artık iktidar gemisi su almaktadır. Geminin suyunu boşaltmak için harcanan çabalarda nafiledir. Eninde sonunda bu işin sonu yeni bir iktidardır. Ve bu yeni iktidarda, Yeniden Refah iktidarıdır. Genel başkanımız, ülkemizin neresine gitse yer yerinden oynuyor. Millet bu genç lideri bağrına basıyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacak, böylelikle ülke tarihin en genç cumhurbaşkanı Erbakan olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 Mayıs Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi tarafından düzenlenecek olan iftara katılmak için Kocaeli’ye gelecek.
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Yorumlar
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Akarcalı - SİZİ KİM FİNAS EDİYOR BOŞU BOŞUNA NİYE UĞRAŞIYORSUNUZ
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