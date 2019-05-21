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Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 Mayıs Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi tarafından düzenlenecek olan iftara katılmak için Kocaeli’ye gelecek.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 Mayıs Cumartesi günü Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimi tarafından düzenlenecek olan iftara katılmak için Kocaeli’ye gelecek. İl binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aras, “Artık iktidar gemisi su almaktadır. Geminin suyunu boşaltmak için harcanan çabalarda nafiledir. Eninde sonunda bu işin sonu yeni bir iktidardır. Ve bu yeni iktidarda, Yeniden Refah iktidarıdır. Genel başkanımız, ülkemizin neresine gitse yer yerinden oynuyor. Millet bu genç lideri bağrına basıyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacak, böylelikle ülke tarihin en genç cumhurbaşkanı Erbakan olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Akarcalı - SİZİ KİM FİNAS EDİYOR BOŞU BOŞUNA NİYE UĞRAŞIYORSUNUZ

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 11:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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