Akçaray, tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.‘nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı, rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Ayda ortalama 1 milyon yolcu taşıyarak daha önce rekor kıran Akçaray, yeni istasyonların açılması ile birlikte rekorunu 1 milyon 200 bine yükseltti. Açıldığı günden bugüne vatandaşlar tarafından memnuniyetle kullanılan tramvay, yapılan hizmetin yerinde olduğunu kanıtlarken vatandaşların tercih ettiği birinci toplu taşıma aracı haline geldi.

GÜNLÜK VE HAFTALIK REKORLARDA KIRILDI

18 tramvay ve 14 istasyon ile vatandaşlara 06:00 – 24:00 arası hizmet veren Akçaray, günlük en fazla yolcu sayısını 41.625’ten 47.790’a çıkardı. Haftalık en fazla yolcu sayısını da 253.000’dan 273.300’e çıkararak rekor tazeledi. Gidiş dönüş günlük 304, haftalık 2014 ve aylık 9000 sefer gerçekleştiren Akçaray, Kocaeli’nin simgesi haline gelerek vatandaşları memnun etmeyi başardı. İki uç istasyon olan Otogar ve Eğitim Kampüsü istasyonu arası yolculuk süresi ortalama 35 dakika sürüyor. Akçaray vatandaşların ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayarak tercih edilen toplu taşım aracı oldu.

2. ETAP AÇILIŞI İLE REKORLAR YENİLENDİ

Açıldığı günden bugüne 11 istasyonla vatandaşlara hizmet eden Akçaray, 2. Etabın açılması ile birlikte istasyon sayısını 14’e çıkardı. 2. Etaptaki açılan yeni 3 istasyonla birlikte yolcu sayısı da arttı. Seka Devlet Hastanesi’ne giden hasta ve çalışanlar ile okullar bölgesi istasyonunda öğrencilerin tramvayı yoğun kullanımı Akçaray, rekorlarını geliştirmeye devam ediyor.