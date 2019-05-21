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Akçaray, tüm zamanların rekorunu kırdı

18 tramvay ve 14 istasyonla vatandaşlara toplu taşım hizmeti veren Akçaray, ayda 1 milyon 200 bin yolcu taşıyarak kendi rekorunu artırmaya devam ediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.‘nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı, rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Ayda ortalama 1 milyon yolcu taşıyarak daha önce rekor kıran Akçaray, yeni istasyonların açılması ile birlikte rekorunu 1 milyon 200 bine yükseltti. Açıldığı günden bugüne vatandaşlar tarafından memnuniyetle kullanılan tramvay, yapılan hizmetin yerinde olduğunu kanıtlarken vatandaşların tercih ettiği birinci toplu taşıma aracı haline geldi.

GÜNLÜK VE HAFTALIK REKORLARDA KIRILDI

18 tramvay ve 14 istasyon ile vatandaşlara 06:00 – 24:00 arası hizmet veren Akçaray, günlük en fazla yolcu sayısını 41.625’ten 47.790’a çıkardı. Haftalık en fazla yolcu sayısını da 253.000’dan 273.300’e çıkararak rekor tazeledi. Gidiş dönüş günlük 304, haftalık 2014 ve aylık 9000 sefer gerçekleştiren Akçaray, Kocaeli’nin simgesi haline gelerek vatandaşları memnun etmeyi başardı. İki uç istasyon olan Otogar ve Eğitim Kampüsü istasyonu arası yolculuk süresi ortalama 35 dakika sürüyor. Akçaray vatandaşların ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayarak tercih edilen toplu taşım aracı oldu.

2. ETAP AÇILIŞI İLE REKORLAR YENİLENDİ

Açıldığı günden bugüne 11 istasyonla vatandaşlara hizmet eden Akçaray, 2. Etabın açılması ile birlikte istasyon sayısını 14’e çıkardı. 2. Etaptaki açılan yeni 3 istasyonla birlikte yolcu sayısı da arttı. Seka Devlet Hastanesi’ne giden hasta ve çalışanlar ile okullar bölgesi istasyonunda öğrencilerin tramvayı yoğun kullanımı Akçaray, rekorlarını geliştirmeye devam ediyor.

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Yorumlar

(3)
03

Serro - KÖRFEZ E ULAŞIMI BİR AN ÖNCE KOLAYLAŞTIRIN LÜTFEN HEM BİR DÜNYA YO PARASI VERİYORUZ HEM EZİYET ÇEKİYORUZ

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:07
02

Erol Demirbek - ne kadar faydalı bir yatırım olduğu ortada , lütfen hattı önce körfeze , sonra da herekeye kadar uzatınız. halkımız temiz hizmet alsın

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:02
01

Özgür - Sadece İzmit içine faydası var ya ilçeler arası ne olacak? İnsanları hala klimasız hurda midibüsler taşıyor sayın Kocaeli Büyükşehir belediyesi?

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 13:36
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