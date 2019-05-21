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İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdi. Ahmet Hakan, programın içerisinde de İmamoğlu’nun sözünü sık sık kesti.
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Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdi. Ahmet Hakan, programın içerisinde de İmamoğlu’nun sözünü sık sık kesti. Yaşanan bu olay sonrasında sosyal medyada "Utanç dolu bir gece" yorumları atıldı.

Sosyal medyadan programın erken bitirlmesine binlerce tweet atıldı. Onlardan bazıları şöyle:

Programda konuşan İmamoğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

“Bir avuç insan üzerinden şu manzarayı bize yaşatanları anlatacağız. 1994 yılında kazananlar kaybedenlerin elini havaya kaldırıyor. Bu manzarayı yaşatamadılar bize. 25 yıl geçmiş aradan. Nurettin Sözen 5 yıl görev yapmış burada.

Toplumun insanların iradesini mağdur ettiler. 39 ilçede miting yapacakmış. Dediklerinin tam tersine yukarıya doğru seyir var bu ülkede. İşsizlik 5 milyonu aşmış. 3 gençten biri işsiz bu ülkede. Ne okutabilmişiz ne iş verebilmişiz…

5 yıl sonra başkası da gelebilir. Demokrasinin devamlılığı adına esastır. Bunu anlatacağız. İstanbul’un durumunu anlatacağım.

Suyla ilgili bir şey konuşmadınız, ulaşımla ilgili bir şey konuşmadınız. Bir talimat göndermişiniz. Aynı şeyi İSKİ’ye yazmışız. Su indirimi konusu. 3 Mayıs’ta. (YSK kararı 6 Mayıs)

“25 YILDA YAPAMADIKLARINI 18 GÜNDE YAPTIRDIM”

YSK’nın aklını okumuyoruz. Bilenler var da bizim işimiz değil. Bir öncesi mecliste niye çıkartmadınız diyenler var. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Toplantının gündemi bellidir. Bunun usülü vardır. Biz bunu orada da konuştuk yapacağız diye. Orada bana cevap verdiler.

Hesap kitap bilmiyorsunuz dediler. 50 lira açıkladık 40 lira dediler. Olsun 40 lira yaptılar, gençler kazandı. Ortak kararları. Benim kararıma eşlik ettiler. 25 yılda yapamadıklarını 18 günde yaptırdım AK Partililer. Konuşulanları milyonlarca insana izlettim.

Biz insanlara İBB’nin bir avuç insana değil millete ait olduğunu hissettirdik. Şeffaflığı insanların önüne koyduk. 3 buçuk milyon izledi bir oturumu. Demek ki insanlar aç. Kadınlar öğrenmek istiyor ne olup bittiğini. 18 günde ne yaptığımızı anlatmak istiyoruz.

Bir yılda bir ailenin cebine 540 lira girecek. Seçim taahhüdünde bunu koyan benim onlar değil.

Niye önemli biliyor musunuz? 2 milyon işssiz var bu şehirde. Öğrenci kartında yarı yarıya indirim. 12 yaşına kadar ücretsiz ulaşım. Onları geçirmediler. Başkanlık makamına havale ettiler. 4 yaşına kadar bebelerin anneleriyle ücretsiz ulaşımı paketimizde var.

Bu şehirde en önemli sorunun israf olduğunu anlatacağız. Tasarrufla neler yapabileceğimizi, zor günlerimizde neler katabileceğimizi anlatacağız.

İstanbul Belediyesi’nde nasıl israf yapıldığını anlatacağız. Uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcanmış. Sayıştayın denetiminde ortaya çıkan zarar 723 milyon. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz.”

AHMET HAKAN'DAN "PONTUS" SORUSU

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu "Pontus" benzetmesi sert tepkilere neden olmuştu. Ahmet Hakan, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye ısrarla sordu. İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım" diye cevap verdi.

Bugün 09:29 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(11)
12

ahmet - zorunuza gitti değil mi,Ahmet Hakan sıkıştırdıkça kaçtı , daha makaryosun heykeli sormamıştı bile,CHP demek yokluk demek bunu bilir bunu söylerim, en kötü AKP veya başka bir parti en iyi CHP den iyidir.

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:31
09

Erol Demirbek - bu imamoğlu herkesi korkuttu. adam geldi ucuzluk yaptı , yağmayı tesbit etti panikletti hepsini

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 14:10
05

Mülayim Çoksert - Rum Pontus İmparatorluğu sorusu şu ; Ekrem Beylikdüzü Belediye Başkanıyken 1974 Barış Harekatına sebep olan Kıbrıslı Türklerin Katili RUM Papaz, Başpiskopos MAKARİOS'UN Heykelini orada dikmesiydi....Bunun sebebi nedir diye kendisine sorulmalıydı.

Yanıtla . 5Beğen 21 Mayıs 11:16
08

İsmet - @Mülayim Çoksert 05 nolu yoruma cevabı: İmamoğlu 17 adayı yunanlılara verenlerden söz edecekti.Acaba ondanmı yayını kesti?

Yanıtla . 10Beğen 21 Mayıs 11:58
04

Cenk - İstanbul baltayı taşa vurmak istemiyorsa Süleymancı tedrisatından geçmiş bu şahsı asla seçmez ! Aksi takdirde önümüzde geçireceğimiz 5 karanlık yıl bizi bekliyor !

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 10:49
06

İsmet - @Cenk 04 nolu yoruma cevabı: Ensar'ı seçelim ozaman

Yanıtla . 9Beğen 21 Mayıs 11:54
03

ahmet ulusoy - ak koyun kara koyun belli oldu.

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 10:34
02

Ekrem - ahmet hakan ın sormuş olduğu soru rum gazetelerinin attığı başlık ile alakalı idi imamoğlu tam 4 dakika çirkinleşti çirkefleşti.

Yanıtla . 3Beğen 21 Mayıs 10:30
11

Haldun - @Ekrem 02 nolu yoruma cevabı: yapacak bir şeyi yoktu ekremin rum-yunan sevgisi makarios dan sonra yunan basınından övgüler ile deşifre oldu dansöz gibi kıvırdı soruya cevap yerine soru ile karşılık vermesi yalan söylediğinin işaretidir...

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 14:24
07

İsmet - @Ekrem 02 nolu yoruma cevabı: 17 yıldır çirkefleşenlerede bir iki laf söyle cesaretin varsa

Yanıtla . 7Beğen 21 Mayıs 11:55
01

Gordonmilne - Artık sizi takip etmeyeceğim. Siz kesinlikle tarafsız değilsiniz.

Yanıtla . 10Beğen 21 Mayıs 09:58
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