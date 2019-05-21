İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdi. Ahmet Hakan, programın içerisinde de İmamoğlu’nun sözünü sık sık kesti. Yaşanan bu olay sonrasında sosyal medyada "Utanç dolu bir gece" yorumları atıldı.

Sosyal medyadan programın erken bitirlmesine binlerce tweet atıldı. Onlardan bazıları şöyle:

Programda konuşan İmamoğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

“Bir avuç insan üzerinden şu manzarayı bize yaşatanları anlatacağız. 1994 yılında kazananlar kaybedenlerin elini havaya kaldırıyor. Bu manzarayı yaşatamadılar bize. 25 yıl geçmiş aradan. Nurettin Sözen 5 yıl görev yapmış burada.

Toplumun insanların iradesini mağdur ettiler. 39 ilçede miting yapacakmış. Dediklerinin tam tersine yukarıya doğru seyir var bu ülkede. İşsizlik 5 milyonu aşmış. 3 gençten biri işsiz bu ülkede. Ne okutabilmişiz ne iş verebilmişiz…

5 yıl sonra başkası da gelebilir. Demokrasinin devamlılığı adına esastır. Bunu anlatacağız. İstanbul’un durumunu anlatacağım.

Suyla ilgili bir şey konuşmadınız, ulaşımla ilgili bir şey konuşmadınız. Bir talimat göndermişiniz. Aynı şeyi İSKİ’ye yazmışız. Su indirimi konusu. 3 Mayıs’ta. (YSK kararı 6 Mayıs)

“25 YILDA YAPAMADIKLARINI 18 GÜNDE YAPTIRDIM”

YSK’nın aklını okumuyoruz. Bilenler var da bizim işimiz değil. Bir öncesi mecliste niye çıkartmadınız diyenler var. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Toplantının gündemi bellidir. Bunun usülü vardır. Biz bunu orada da konuştuk yapacağız diye. Orada bana cevap verdiler.

Hesap kitap bilmiyorsunuz dediler. 50 lira açıkladık 40 lira dediler. Olsun 40 lira yaptılar, gençler kazandı. Ortak kararları. Benim kararıma eşlik ettiler. 25 yılda yapamadıklarını 18 günde yaptırdım AK Partililer. Konuşulanları milyonlarca insana izlettim.

Biz insanlara İBB’nin bir avuç insana değil millete ait olduğunu hissettirdik. Şeffaflığı insanların önüne koyduk. 3 buçuk milyon izledi bir oturumu. Demek ki insanlar aç. Kadınlar öğrenmek istiyor ne olup bittiğini. 18 günde ne yaptığımızı anlatmak istiyoruz.

Bir yılda bir ailenin cebine 540 lira girecek. Seçim taahhüdünde bunu koyan benim onlar değil.

Niye önemli biliyor musunuz? 2 milyon işssiz var bu şehirde. Öğrenci kartında yarı yarıya indirim. 12 yaşına kadar ücretsiz ulaşım. Onları geçirmediler. Başkanlık makamına havale ettiler. 4 yaşına kadar bebelerin anneleriyle ücretsiz ulaşımı paketimizde var.

Bu şehirde en önemli sorunun israf olduğunu anlatacağız. Tasarrufla neler yapabileceğimizi, zor günlerimizde neler katabileceğimizi anlatacağız.

İstanbul Belediyesi’nde nasıl israf yapıldığını anlatacağız. Uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcanmış. Sayıştayın denetiminde ortaya çıkan zarar 723 milyon. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz.”

AHMET HAKAN'DAN "PONTUS" SORUSU

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu "Pontus" benzetmesi sert tepkilere neden olmuştu. Ahmet Hakan, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye ısrarla sordu. İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım" diye cevap verdi.