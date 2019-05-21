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İzmit Belediyesi mesaide!

İzmit Belediyesi’nde Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi nedeniyle hafta sonu mesai yapılacak.
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Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlatan belediye yetkilileri “vatandaşlarımızın vergilerini  ödemede zorluk çekmemeleri için 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.30-17.30 saatleri arasında belediyemizin Belsa’daki Gelir Birimi, Bekirpaşa ile Kuruçeşme şubelerimiz ve Mevlana Kültür Merkezi’nde mesai yapılacaktır” dediler.

ALTERNATİF ÖDEMELER

Gelir Birimi yetkilileri, vatandaşların vergilerini İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.İzmit.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla da ödeyebilecekleri gibi Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba, Denizbank ve Halkbank’ın bütün şubelerine ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile ödeyebileceklerini de ifade ettiler. Mükellefler, Gelir Birimi’nde Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisini kredi kartıyla da ödeyebiliyorlar.

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - Hafta sonu açık olmanız hafta içi yoğunluğundan dolayı gelemeyen vatandaşlar için ne kadar da güzel bir hizmet teşekküler.

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 15:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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