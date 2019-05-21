İzmit Belediyesi mesaide!

Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini hatırlatan belediye yetkilileri “vatandaşlarımızın vergilerini ödemede zorluk çekmemeleri için 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.30-17.30 saatleri arasında belediyemizin Belsa’daki Gelir Birimi, Bekirpaşa ile Kuruçeşme şubelerimiz ve Mevlana Kültür Merkezi’nde mesai yapılacaktır” dediler.

ALTERNATİF ÖDEMELER

Gelir Birimi yetkilileri, vatandaşların vergilerini İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.İzmit.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla da ödeyebilecekleri gibi Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba, Denizbank ve Halkbank’ın bütün şubelerine ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile ödeyebileceklerini de ifade ettiler. Mükellefler, Gelir Birimi’nde Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisini kredi kartıyla da ödeyebiliyorlar.