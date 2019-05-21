Türk-İş uyardı: Kocaeli'yi 81 ile taşırız

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatından emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına, kadroya geçemeyen işçilerden Tekgıda-İş’in konfederasyondan ayrılacak olması için ileri sürdüğü nedenlere kadar birçok konu hakkında sorularımızı yanıtladı. Kıdem tazminatında Kore modelinin uygulanacağına yönelik haberleri hatırlatan Atalay, “Metin yok. Kore modeli diyorlar. Vallahi biz aynı noktadayız. Mevcut şeklini bozmadan devam edelim. Kıdem tazminatını alamayanların sayısı daha fazla. Bunlara ilişkin bir çalışma olacaksa her zaman söylediğimiz gibi destek veririz. Ancak mevcut konumdan bir adım geri atmayız. Hükümet şu anda bununla ilgili hazırlık yapıyor. Ayrıntılarını biz de bilmiyoruz. Ama hak kaybı olacaksa Kocaeli’de yaptığımızı 81 ilde yaparız. İnsanların kıdem tazminatıyla ilgili hassasiyetlerini Kocaeli de herkes gördü. O yüzden kıdem tazminatıyla ilgili herkesin dikkatli davranması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 4 ZAMMA MAHKÛM ETTİLER”

Hükümetin “herkese kadro” sözüne rağmen kadroya alınamayan işçilerin olduğunu tekrarlayan Atalay, bununla ilgili bir an önce çalışma yapılmasını istedi. Kadroya geçenlerin de yüzde 4 gibi az bir zamma mahkûm edildiğini söyleyen Atalay şunları kaydetti: “AK Parti çok sayıda kişiyi kadroya geçirdi. Ancak KİT’lerdeki arkadaşlarımız hâlâ kadro bekliyor. Yani kadroya giremeyenler girenlerin önüne geçti. Bu yaptığınız bir işe yaramaz. Enasyonun yüzde 20’leri gördüğü bir ortamda yüzde 4 zam yaptılar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Allah aşkına enasyon yüzde 20, bu insanlar yüzde 4 zam alıyor. Bu olacak iş mi? Bunların da gözden geçirilmesi lazım.”

“EYT’LİLER İÇİN SAĞLIKTAN BAŞLAMAK LAZIM”

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hükümetin bir adım atması gerektiğini ifade eden Atalay şunları söyledi: “Bir yerden başlamak lazım. Bu insanlar yaşlarından dolayı çalıştırılmıyor, emekli olamıyor. Ne yapsınlar? Kendilerinin de ailelerinin de sağlık güvenceleri yok! Çare bulmak gerekiyor. Sürdürülebilir bir durum değil. En azından sağlıktan başlamak lazım.” İş cinayetlerine de değinen Atalay, Soma katliamında sanıklara verilen cezaları eleştirerek, “Her 4 günde bir 1 madenci hayatını kaybediyor. Her gün de 4 işçi iş kazasında ölüyor. Bunları ülke gündemine taşımalıyız. İş kazalarında dünya sıralamasında ilk 10’dayız. Ceza kanununun değişmesi lazım. 301 insanımız öldü ama alınan cezalara bakın. Yasalar keskin iken mühürlü ocağı açtırıp insanları çalıştırdılar. Ha silahla adam vurmuşsun ha mühürlü ocağı açıp çalıştırmışsın. 301 insan öldü, 301…” ifadelerini kullandı.

ATALAY'DAN 'TEKGIDA-İŞ' AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekgıda-İş Sendikası Başkanlar Kurulu’nun “konfederasyon üyeliğinden ayrılma” yönünde aldığı tavsiye kararını da değerlendirdi. Atalay, “Tekgıda-İş ya da başkanı için bir kere ağzımdan aleyhlerine laf duyamazsınız. 10 yıldır konuşmadım kendisiyle. Yahu 50 Başkanlar Kurulu toplantısı olduysa bir kere katılmadılar. Gel derdini, sorunlarını anlat. Eleştirilerini ilet, tartışalım. Tüzüğe aykırı davranmışsız şu, bu... Gel kardeşim gel anlat Başkanlar Kurulu’nda herkesin içinde. Oturup tartışalım” diye konuştu. Kaynak: AYDINLIK