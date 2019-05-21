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Minik Eyüp'ten 18 yıldır bir iz yok

Kayıp çocuk haberlerinin sayısı arttı. Sadece son 1,5 ayda en 10 çocuk kayboldu. Bu çocukların 2’si ölü bulunurken, 3’ünün akıbeti ise hala belirsiz. Son paylaşılan resmi rakamlar 5 bini aşkın çocuğun kayıp olduğunu ortaya koyuyor. Bu çocuklardan biri de Kocaeli'den... Körfez’de Erkal ailesinin çocukları Eyüp Erkal, 2001 yılında 9 yaşındayken evinin önünde oynarken kayboldu. 18 yıl geçmesine rağmen bir iz bulunmadığını belirten ağabey Eyüp Erkal, “Annem ağlamaktan gözünü kaybediyordu." dedi.
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Kayıp çocuk haberlerinin sayısı arttı. Sadece son 1,5 ayda en 10 çocuk kayboldu. Bu çocukların 2’si ölü bulunurken, 3’ünün akıbeti ise hala belirsiz. Son paylaşılan resmi rakamlar 5 bini aşkın çocuğun kayıp olduğunu ortaya koyuyor. Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, Kayıp çocuklardan 3 yaşındaki Nurcan Sade ile 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cansız bedenine ulaşılırken, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, 16 yaşındaki Başak Saral ve 13 yaşındaki Cansu Nur Karlıdağ’a ise tüm arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı. Kaybolan diğer 5 çocuk ise bulunup ailelerine teslim edildi.

“Yaz aylarında artış var”

Son dönemde kayıp çocuk haberlerinin artmasının hafife alınmaması gerektiğini belirten YAKAD Başkanı Zafer Özbilici ise ailelere ‘Bu olay benim başıma gelmez demeyin’ uyarısında bulunuyor: “Ebeveyn kontrolünün zayıf olduğu durumlarda daha çok kaybolma olayları meydana geliyor. Yaz döneminde çocuk kaçırmalarında büyük artış yaşanıyor. Ülkemizde kayıp çocuk sayısı çok yüksek. Çocuk kaybolduktan sonra ilk 24 saat kesinlikle çok önemli. Çocuk ilk birkaç saat içinde bulunamazsa risk payı daha çok yükseliyor. Çocuğun o geceyi sokakta geçirmemesi gerekiyor. Geceyi sokakta geçiren çocuk her zaman dikkat çeker. Malesef kaybolan çocuklarımızın büyük bir kısmı da pedofililerin hedefi oluyor.

“Güzergâh belirleyin”

Çocuklarınıza yabancı mesafelerini öğretin. Yabancı mesafesini bilen bir çocuk karşısındaki kişinin ona kötü niyetli yaklaşıp yaklaşmayacağını tahmin edebilir. Çocuklarınızın en son fotoğrafına sahip olun. Okula veya sabit gittiği yerlerin güzergâhını çocuklarınızla beraber belirleyin. Hangi yoldan gideceğini bilmeniz kaybolan çocuğu bulmayı kolaylaştırır.”

“Umut” yatırıldı

YAKAD’ın tüm Türkiye’yi gezen ve kayıp çocukların fotoğraflarının yer aldığı ‘Umut Otobüsü’ ise maddi imkansızlıklar dolayısıyla motor kapattı. Özbilici, 1996 yılından beridir faal olan ve yüzlerce kayıp insanın bulunmasında yardımcı olan otobüsün 2 yıldır çalışmadığını belirtiyor: “Borçlanmamak için ‘Umut’u yatırdık.”

Körfezli aile, 18 yıldır bekliyor

Kocaeli Körfez’de Erkal ailesinin çocukları Eyüp Erkal, 2001 yılında 9 yaşındayken evinin önünde oynarken kayboldu. 18 yıl geçmesine rağmen bir iz bulunmadığını belirten ağabey Eyüp Erkal, “Eyüp sara hastasıydı. Annem ağlamaktan gözünü kaybediyordu. Bir kişi öldüğünde insanın yüreğinde bir mum yanar, biri kaybolduğunda ise her gün bir mum yanar” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - ALLAH ailesine sabırlar versin ne kadar zor bir durum

Yanıtla . 1Beğen 21 Mayıs 14:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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