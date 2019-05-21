Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. ÖSYM'nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.
Bugün 10:25 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 10:26 TSİ
DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
2019-DGS'ye girecek adaylar, geç başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz