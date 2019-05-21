Eskrimciler de 19 Mayıs’ı kutladı

Gebze ve Derince’de düzenlenen eskrim şampiyonaları ilgi gördü. 19 Mayıs Ata’yı Anma Gençlik ve Spor Bayramı tekinlikleri kapsamında düzenlenen iki ayrı turnuvada, vatandaşlar sporcularımıza yoğun ilgi gösterdi. Rekortmen İl Temsilcisi Nedim Aktürk “Müsabakalara katılan ve derece alan ya da alamayan tüm sporculara tebrikler. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi. Gebze’de yapılan U14 Bayan Epe, U12 Erkek Epe sonuçları şöyle oluştu…

U14 Bayan Epe:

1. Duru Fazlıoğlu Kağıt Spor Kulübü

3. İpek Gürsu Kağıtspor Kulübü

24.Badel Durmuş Kağıtspor Kulübü

25. Derinsu Ayanoğlu Kağıtspor Kulübü

26.Yağmur Akgül Kağıtspor Kulübü

27. Zehra Tanrıverdi Kağıtspor Kulübü

U12 Erkek Epe:

26. Berkcan Şentürk Kocaeli G.S.K