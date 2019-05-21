19 Mayıs Gecesi Bengü Türk TV de Canlı yayınlanan +40 Futbol programına katılan Göksel Ali Argun, yine bir Kocaelili olan Güvenç Kurtar ile hasret giderdi ve selamlarını getirdi. Davetlerinden dolayı TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, Moderatör Tekin Toklucu'ya teşekkür eden Argun, güzel sohbetlerinden dolayı Güvenç Kurtar ve Saffet İşler’i de kutladı.
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Göksel Ali Argun, canlı yayında Kurtar ile hasret giderdi
19 Mayıs Gecesi Bengü Türk TV de Canlı yayınlanan +40 Futbol programına katılan Göksel Ali Argun, yine bir Kocaelili olan Güvenç Kurtar ile hasret giderdi ve selamlarını getirdi.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - G.Kurtar Kocaelisporda futbol oynadı, Kocaelisporu çalıştırdı ama Kocaeli değil UŞAK doğumludur.
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