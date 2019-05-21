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Göksel Ali Argun, canlı yayında Kurtar ile hasret giderdi

19 Mayıs Gecesi Bengü Türk TV de Canlı yayınlanan +40 Futbol programına katılan Göksel Ali Argun, yine bir Kocaelili olan Güvenç Kurtar ile hasret giderdi ve selamlarını getirdi.
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19 Mayıs Gecesi Bengü Türk TV de Canlı yayınlanan +40 Futbol programına katılan Göksel Ali Argun, yine bir Kocaelili olan Güvenç Kurtar ile hasret giderdi ve selamlarını getirdi. Davetlerinden dolayı TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, Moderatör Tekin Toklucu'ya teşekkür eden Argun, güzel sohbetlerinden dolayı Güvenç Kurtar ve Saffet İşler’i de kutladı.

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - G.Kurtar Kocaelisporda futbol oynadı, Kocaelisporu çalıştırdı ama Kocaeli değil UŞAK doğumludur.

Yanıtla . 1Beğen 21 Mayıs 11:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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