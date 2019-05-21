Göksel Ali Argun, canlı yayında Kurtar ile hasret giderdi

19 Mayıs Gecesi Bengü Türk TV de Canlı yayınlanan +40 Futbol programına katılan Göksel Ali Argun, yine bir Kocaelili olan Güvenç Kurtar ile hasret giderdi ve selamlarını getirdi. Davetlerinden dolayı TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, Moderatör Tekin Toklucu'ya teşekkür eden Argun, güzel sohbetlerinden dolayı Güvenç Kurtar ve Saffet İşler’i de kutladı.