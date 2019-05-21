Gölcük Karadenizspor tutulmuyor. U13 Futbol takımı, ligde tam 9 maçın 9’unu da kazandı. Başiskele Doğantepe maçını da 7-1 kazanan ekiup, rekora koşuyor. Murat Çinemre "9 maçta 9 galibiyet alan ve şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen oyuncularımı tebrik ederim" dedi.
Bugün 10:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:45 TSİ
Gölcük Karadeniz 9’da 9 yaptı: 7-1
Gölcük Karadenizspor tutulmuyor. U13 Futbol takımı, ligde tam 9 maçın 9’unu da kazandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz