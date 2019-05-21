Gölcük Karadeniz 9’da 9 yaptı: 7-1

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Gölcük Karadenizspor tutulmuyor. U13 Futbol takımı, ligde tam 9 maçın 9’unu da kazandı. Başiskele Doğantepe maçını da 7-1 kazanan ekiup, rekora koşuyor. Murat Çinemre "9 maçta 9 galibiyet alan ve şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen oyuncularımı tebrik ederim" dedi.