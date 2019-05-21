Yeni neslin tadı "LOKMA"

Yeni Nesil Bavyera Kremalı Belçika Çikolatalı Lokması ile öne çıkan işletme, Yarımca'da bölgesinde tek olma özelliğine sahip… Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 102/ C adresinde hizmete başlayan “Lokma” isimli iş yerinde toplu siparişlerinizde lokma döktürebilirsiniz.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA VE ÖZEL ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

İş yeri sahibi genç girişimci iş adamı Nizam Ersoy, müesseselerinde özel çocuklara ve şehit aile çocuklarına her şeyin ücretsiz olduğunu söyledi. Ersoy, “Onlar bizim için önemlidir. Onlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve bu kişilere sahip çıkmalıdır. Bizde üzerimize düşeni yaparak; iş yerimizde ki hizmetlerimizden ücretsiz yararlanmalarına imkan sağladık." dedi.