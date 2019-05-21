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Finalin adı kondu: Karadeniz-Martı

2. Küme U19 Futbol Ligi Play-Off’ta final eşleşmeleri tamam. 8 takımın mücadelesiyle başlayan Play-Off’ta 2 takım 1.Küme U19 Ligi’ne yükselecek.
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2. Küme U19 Futbol Ligi Play-Off’ta final eşleşmeleri tamam. 8 takımın mücadelesiyle başlayan Play-Off’ta 2 takım 1.Küme U19 Ligi’ne yükselecek. Buna göre finale kalan son 4 takımdan 2’sini Darıca Martı ve Beylikbağı Karadeniz oluşturdu. Eşleşmeye göre temsilciler, finalde karşı karşıya gelecek. Maç Metin Oktay Stadı’nda oynanacak.

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