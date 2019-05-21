Derince’nin kongresi 1-8 Haziran’da yapılacak

3. Lig’in çiçeği burnunda takımı Belediye Derincespor, 1 Haziran cumartesi günü kongre yapacak. Derince Belediyesi Tesisleri’nde gerçekleşecek genel kurulun başlama saati 14.00 olarak belirlendi. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanması beklenmiyor. Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla ilgili çalışmalar başlayacak.