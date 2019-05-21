Vurur konusunda ilerleme yok

Gebzespor ile yola devam etmesi istenen, bir dönem görev yaptığı Darıca Gençlerbirliği’nin de radarına giren teknik direktör Özgür Vurur, netlik kazanan bir şey olmadığını söyledi. Darıca G.B. Başkanı Arif Gülen ile görüştüğünü doğrulayan Vurur,”Arif Başkan sağ olsun incelik edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Devamında plan ve projelerini benimle paylaştı. Bugün şu takım ya da bu takım ile çalışırım diyemem, ancak Arif Gülen Darıca GB camiası için gerçekten büyük bir şans. Kulüplerin her zaman profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi taraftarıyım. Kısmet olursa sayın başkan ile tekrar bir araya gelip konuşacağız. Mevcut koşullar oluşursa seve seve uzun vadeli bir görevi kabul ederim. Ben olmasam da Darıca GB camiasının Arif Gülen’e sahip çıkıp, geleceğin sağlam temellerini hep birlikte atmaları tek temennimdir” dedi.