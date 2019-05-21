Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:00 TSİ- Spor G: Bugün 11:03 TSİ

Liseler de parkeye bastı

İzmit Gelişim Ligi Lise Erkek Futsal maçları da, Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan 4 maçla başladı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Toplam 14 takımın katılımıyla 4 grup üzerinden oynanacak müsabakalarda, ilk sırayı alan takımlar, eleme maçlarını oynamaya hak kazanacak. Dört maçtan günün son müsabakasında kazananı penaltı vuruşları belirledi. Muallim Naci Lisesi, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Temel Lisesi maçı 2-2 berabere bitti. Penaltılarda Nazmi Arıkan 5-3 kazandı. Günün ilk maçında İzmit merkezde faaliyet gösteren Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL’nin A takımı, B takımına karşı 7-5 kazandı. Günün ikinci maçında ise Necip Fazıl Kısakürek, İzmit Gazi Lisesi’ni 3-2, üçüncü karşılaşmada güçlü kadrosu ile şampiyon adayı Namık Kemal Anadolu Lisesi, Özel Cebir Lisesi’ni 3-1 mağlup etti. İzmit Gelişim Ligi Lise Erkekler futsal üçüncü maçları bugün yine Yahyakaptan’da 4 maçla devam edecek. Maçlar saat 10.00’da başlayacak. Ahmet AKAY

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MATL A: 7 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Şükrü Şahin ***, Mahmut Şahintürk ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: Ensar Karap ***, Murat Hazar Bekçi ****, Mustafa Gürkan ***, Doğan Mert Öksüzoğlu ***, Ahmet Berke Bayar ***, Muhammet Dinç **, Yusuf Kalender **, Yusuf Ramazan **

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: Ertuğrul Uzun ***, Enes Ege Acar ***, Enes Ateş ***, Yusuf İslam Nakeş **, Yunus Emre Dilek *** Mert Kava **, Oğuzhan Turan ***

GOLLER: Murat Hazar Bekçi (4), Yusuf Kalender (2), Ahmet Berke Bayar (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL A), Enes Ege Acar (1), Enes Ateş (2), Oğuzhan Turan (1), Yunus Emre Dilek (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL B)

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: 3 İZİMT GAZİ AL: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Şükrü Şahin ***

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: Sercan Ömer Ocak ***, Mert Saral ***, Ebubekir Türk ***, Talha Aktaş ***, Fatih Çolak ***, Efe Akyüz **, Abdülhalil Çalgın **, Berke Akbal **, Muhammet Burak Voren **, Hüseyin Eren Özbay **

İZMİT GAZİ AL: Ömer Tunç ***, Emir Keskin **, Tunahan Tekin **, Yiğit Durmuş ***, Koray Koç ***, Hamza Köysu **, Emre Çıplak **, Seymen İzbudak **, Kerim Bilal Altun **, Yunus Emre Ertürk **

GOLLER: Mert Saral (1), Ebubekir Türk (1), Fatih Çolak (1)(Necip Fazıl Kısakürek AİHL), Yiğit Durmuş (1), Koray Koç (1)(İzmit Gazi AL)

ÖZEL CEBİR LİSESİ: 1 NAMIK KEMAL AL: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Ahmet Kahraman Akman ***

ÖZEL CEBİR LİSESİ: Muhammet Deniz ***, Cahit Çetinkaya **, Utku Badem **, Metehan Karaca ***, Muhammet Öztekin ***, Metehan Karacan **, Mikail Cankut **, Emre Baydoğan **, Bilal Durmuş **

NAMIK KEMAL AL: Yiğit Çiçek ***, Gökhan Bilgiç ***, Efran Sert ***, Fuat Yağız ***, Fatih Dereci ***, M.Burak Saçak ***, Saadettin Kılıç ***, Onur Polat ***

GOLLER: Muhammet Öztekin (1)(Özel Cebir Lisesi), Fuat Yağız (2), Efran Sert (1)(Namık Kemal AL)

MUALLİM NACİ AL: 3 NAZMİ ARIKAN FBTL: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Ahmet Karaduman Akman ***

MUALLİM NACİ AL: Buğra Efe ***, Ahmet Can ***, Mert Can **, Devran Aytekin ***, Baran Gürel **, Enes Özdemir **, Berkant Kurt **, Kerem Ertaş ***, Mustafa Sarıoğlu **, Baturalp Özdidin **, İsmail Gür ***

NAZMİ ARIKAN FBTL: Muhammet Ali Tüzer ***, Emre Can ***, Kudret Sağlam ***, Emir Kanca ***, Ufuk İzcan ***, Can Ataberk Çarpışan ***, Yunus Emre Sever ***

GOLLER: Devran Ayberk (1), İsmail (1)(Muallim Naci), Kudret Sağlam (1), Emir Kanca (1)

NORMAL SONUÇ: 2-2

PENALTI ATANLAR: Egemen Ertaş,Emre Can, Kudret Sağlam, Emir Kanca

PENALTI KAÇIRAN: İsmail Gür (Muallim Naci AL)

K.KART: Enes Özdemir

Bugün 11:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kartingci baba ve oğulları pistin tozunu attırıyor mask
Kartingci baba ve oğulları pistin tozunu attırıyor
Göksel Ali Argun, canlı yayında Kurtar ile hasret giderdi mask
Göksel Ali Argun, canlı yayında Kurtar ile hasret giderdi
Vurur konusunda ilerleme yok mask
Vurur konusunda ilerleme yok
Futsal erkeklerde şampiyon Çayırova mask
Futsal erkeklerde şampiyon Çayırova
Finalin adı kondu: Karadeniz-Martı mask
Finalin adı kondu: Karadeniz-Martı
Derince’nin kongresi 1-8 Haziran’da yapılacak mask
Derince’nin kongresi 1-8 Haziran’da yapılacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL