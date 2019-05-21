Liseler de parkeye bastı

Toplam 14 takımın katılımıyla 4 grup üzerinden oynanacak müsabakalarda, ilk sırayı alan takımlar, eleme maçlarını oynamaya hak kazanacak. Dört maçtan günün son müsabakasında kazananı penaltı vuruşları belirledi. Muallim Naci Lisesi, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Temel Lisesi maçı 2-2 berabere bitti. Penaltılarda Nazmi Arıkan 5-3 kazandı. Günün ilk maçında İzmit merkezde faaliyet gösteren Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL’nin A takımı, B takımına karşı 7-5 kazandı. Günün ikinci maçında ise Necip Fazıl Kısakürek, İzmit Gazi Lisesi’ni 3-2, üçüncü karşılaşmada güçlü kadrosu ile şampiyon adayı Namık Kemal Anadolu Lisesi, Özel Cebir Lisesi’ni 3-1 mağlup etti. İzmit Gelişim Ligi Lise Erkekler futsal üçüncü maçları bugün yine Yahyakaptan’da 4 maçla devam edecek. Maçlar saat 10.00’da başlayacak. Ahmet AKAY

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MATL A: 7 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Şükrü Şahin ***, Mahmut Şahintürk ***

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL A: Ensar Karap ***, Murat Hazar Bekçi ****, Mustafa Gürkan ***, Doğan Mert Öksüzoğlu ***, Ahmet Berke Bayar ***, Muhammet Dinç **, Yusuf Kalender **, Yusuf Ramazan **

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT MTAL B: Ertuğrul Uzun ***, Enes Ege Acar ***, Enes Ateş ***, Yusuf İslam Nakeş **, Yunus Emre Dilek *** Mert Kava **, Oğuzhan Turan ***

GOLLER: Murat Hazar Bekçi (4), Yusuf Kalender (2), Ahmet Berke Bayar (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL A), Enes Ege Acar (1), Enes Ateş (2), Oğuzhan Turan (1), Yunus Emre Dilek (1)(Şehit Öğretmen Ergin Komut MTAL B)

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: 3 İZİMT GAZİ AL: 2

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Şükrü Şahin ***

NECİP FAZIL KISAKÜREK AİHL: Sercan Ömer Ocak ***, Mert Saral ***, Ebubekir Türk ***, Talha Aktaş ***, Fatih Çolak ***, Efe Akyüz **, Abdülhalil Çalgın **, Berke Akbal **, Muhammet Burak Voren **, Hüseyin Eren Özbay **

İZMİT GAZİ AL: Ömer Tunç ***, Emir Keskin **, Tunahan Tekin **, Yiğit Durmuş ***, Koray Koç ***, Hamza Köysu **, Emre Çıplak **, Seymen İzbudak **, Kerim Bilal Altun **, Yunus Emre Ertürk **

GOLLER: Mert Saral (1), Ebubekir Türk (1), Fatih Çolak (1)(Necip Fazıl Kısakürek AİHL), Yiğit Durmuş (1), Koray Koç (1)(İzmit Gazi AL)

ÖZEL CEBİR LİSESİ: 1 NAMIK KEMAL AL: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Ahmet Kahraman Akman ***

ÖZEL CEBİR LİSESİ: Muhammet Deniz ***, Cahit Çetinkaya **, Utku Badem **, Metehan Karaca ***, Muhammet Öztekin ***, Metehan Karacan **, Mikail Cankut **, Emre Baydoğan **, Bilal Durmuş **

NAMIK KEMAL AL: Yiğit Çiçek ***, Gökhan Bilgiç ***, Efran Sert ***, Fuat Yağız ***, Fatih Dereci ***, M.Burak Saçak ***, Saadettin Kılıç ***, Onur Polat ***

GOLLER: Muhammet Öztekin (1)(Özel Cebir Lisesi), Fuat Yağız (2), Efran Sert (1)(Namık Kemal AL)

MUALLİM NACİ AL: 3 NAZMİ ARIKAN FBTL: 5

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk ***, Ahmet Karaduman Akman ***

MUALLİM NACİ AL: Buğra Efe ***, Ahmet Can ***, Mert Can **, Devran Aytekin ***, Baran Gürel **, Enes Özdemir **, Berkant Kurt **, Kerem Ertaş ***, Mustafa Sarıoğlu **, Baturalp Özdidin **, İsmail Gür ***

NAZMİ ARIKAN FBTL: Muhammet Ali Tüzer ***, Emre Can ***, Kudret Sağlam ***, Emir Kanca ***, Ufuk İzcan ***, Can Ataberk Çarpışan ***, Yunus Emre Sever ***

GOLLER: Devran Ayberk (1), İsmail (1)(Muallim Naci), Kudret Sağlam (1), Emir Kanca (1)

NORMAL SONUÇ: 2-2

PENALTI ATANLAR: Egemen Ertaş,Emre Can, Kudret Sağlam, Emir Kanca

PENALTI KAÇIRAN: İsmail Gür (Muallim Naci AL)

K.KART: Enes Özdemir