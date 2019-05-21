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Bugün 11:07 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:08 TSİ

Okullarda geri dönüşüm eğitimi

Gebze Belediyesi okulların temizlik hizmetlerinde görevli personele geri dönüşüm atıklarının doğru ayrıştırılması eğitimi verdi.
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Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okulların temizlik hizmetlilerinde görevli personele geri dönüşüm atıklarını doğru ayrıştırılması eğitimi verildi. Verimli bir ayrıştırma ile çalışmaların çok daha hızlı olduğunu ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Okullarda çalışan temizlik hizmeti personelleri verdiğimiz bu eğitimlerle bizlere bir anlamda yardımcı olmuş oluyorlar. Geri dönüşüm atıkları ilk bölgede ayrıştırılmış oluyor. Geri dönüşüm konusunda özellikle okullardan büyük destek görüyoruz. Bu anlamda okul yöneticileri, öğretmenlerimiz, çalışanlar ve özellikle öğrencilere hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

Bugün 11:07 TSİ DHA Kocaeli- Eğitim

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