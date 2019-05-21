Genç müzisyenler şarkılarını sokak hayvanları için söylüyor

Karamürsel'de bir grup genç müzisyen, sokak hayvanları için şarkılar seslendirerek yardım topluyor. "Bir lokma da senden olsun, bozuk paralarınızı mamaya çevirelim" projesi kapsamında sahilde bir araya gelen genç müzisyenler Kerem Vonal, Rıfkı Yanık ve Banu Yazıcı, sokak hayvanlarına yardım toplamak için şarkı söylüyor. Grup adına konuşan Vonal, projeyi farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiklerini belirterek, elde edilen paranın sokak hayvanlarının mama ve tedavi giderleri için kullanılacağını kaydetti.