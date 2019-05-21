Karamürsel'de bir grup genç müzisyen, sokak hayvanları için şarkılar seslendirerek yardım topluyor. "Bir lokma da senden olsun, bozuk paralarınızı mamaya çevirelim" projesi kapsamında sahilde bir araya gelen genç müzisyenler Kerem Vonal, Rıfkı Yanık ve Banu Yazıcı, sokak hayvanlarına yardım toplamak için şarkı söylüyor. Grup adına konuşan Vonal, projeyi farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiklerini belirterek, elde edilen paranın sokak hayvanlarının mama ve tedavi giderleri için kullanılacağını kaydetti.
Bugün 11:09 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:10 TSİ
Genç müzisyenler şarkılarını sokak hayvanları için söylüyor
Karamürsel'de bir grup genç müzisyen, sokak hayvanları için şarkılar seslendirerek yardım topluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz