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‘Halk Pide’ye büyük ilgi

Körfez Belediyesi tarafından Halk Ekmek Üretim Tesisi'nde Kocaeli'nin en ucuz ve kaliteli ekmeğinin yanında Ramazan ayı boyunca üretilen pide de büyük ilgi görüyor. 300 gram pide, 2 liradan satışa sunuluyor.
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Körfez Belediyesi, Kocaeli'nin en ucuz ve kaliteli ekmeğinin yanında Ramazan ayı boyunca 'en ucuz ve kaliteli' pideyi de vatandaşlara sunuyor. Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde yer alan modern üretim tesislerinde üretilen pideler, Yüzde 100 katkı maddesiz olarak üretiliyor. Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde üretilen ekmek ve pideler, ana satış ofisi dışında ilçede bulunan 18 ayrı satış noktasında halka sunuluyor.

KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Ramazan öncesinde günde 10 bin ekmeğin üretildiği ve büyük talep gören tesis, Ramazan ayı ile birlikte üretim kapasitesini de arttırdı. Ekmek dışında; Günde 5 bin adet pide üretimi de gerçekleştirilmeye başlandı. Üretilen 5 bin pidenin 2 bin 500 tanesi ana satış merkezinde halkla buluşturulurken, diğer üretilen pideler 18 ayrı satış noktasında halka sunuluyor.

300 GR PİDE 2 LİRA

Körfez Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası üretim kapasitesini arttırdıklarını belirterek, “Günlük 5 bin adet pideyi en iyi şekilde halkımıza sunmak adına üretim kapasitemizi arttırdık” ifadelerini kullandı. Tesiste üretilen ve 300 gram olan halk pide 2 TL’ye satışa sunuluyor.

Bugün 11:11 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - bravo belediyemize yesin vatandaş , helal olsun

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 14:06
01

Özgür - Helal olsun Körfez Belediyesi'ne Kocaeli büyükşehir dahil hiç bir belediye başkanının yapamadığını yaptılar sözle icraat olmuyor, orada burada konuşmakla da işler yürümüyor seçimler geçti artık başta büyükşehir belediyesi olmak üzere icraatlar projeler bekliyoruz! Ama büyükşehirden hiç umudum yok üstlerinde bir ölü toprağı var seçimi aldık rahatız gibi bakalım göreceğiz..

Yanıtla . 5Beğen 21 Mayıs 13:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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