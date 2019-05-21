‘Halk Pide’ye büyük ilgi

Körfez Belediyesi, Kocaeli'nin en ucuz ve kaliteli ekmeğinin yanında Ramazan ayı boyunca 'en ucuz ve kaliteli' pideyi de vatandaşlara sunuyor. Yarımca Hacı Osman Mahallesi’nde yer alan modern üretim tesislerinde üretilen pideler, Yüzde 100 katkı maddesiz olarak üretiliyor. Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde üretilen ekmek ve pideler, ana satış ofisi dışında ilçede bulunan 18 ayrı satış noktasında halka sunuluyor.
KAPASİTESİ ARTTIRILDI
Ramazan öncesinde günde 10 bin ekmeğin üretildiği ve büyük talep gören tesis, Ramazan ayı ile birlikte üretim kapasitesini de arttırdı. Ekmek dışında; Günde 5 bin adet pide üretimi de gerçekleştirilmeye başlandı. Üretilen 5 bin pidenin 2 bin 500 tanesi ana satış merkezinde halkla buluşturulurken, diğer üretilen pideler 18 ayrı satış noktasında halka sunuluyor.
300 GR PİDE 2 LİRA
Körfez Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası üretim kapasitesini arttırdıklarını belirterek, “Günlük 5 bin adet pideyi en iyi şekilde halkımıza sunmak adına üretim kapasitemizi arttırdık” ifadelerini kullandı. Tesiste üretilen ve 300 gram olan halk pide 2 TL’ye satışa sunuluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - bravo belediyemize yesin vatandaş , helal olsun
Özgür - Helal olsun Körfez Belediyesi'ne Kocaeli büyükşehir dahil hiç bir belediye başkanının yapamadığını yaptılar sözle icraat olmuyor, orada burada konuşmakla da işler yürümüyor seçimler geçti artık başta büyükşehir belediyesi olmak üzere icraatlar projeler bekliyoruz! Ama büyükşehirden hiç umudum yok üstlerinde bir ölü toprağı var seçimi aldık rahatız gibi bakalım göreceğiz..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.