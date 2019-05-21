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İş yerine uyuşturucu baskını

Başiskele’de bulunan bir iş yerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah mermisi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde bir işyerinde uyuşturucu alışverişi olduğu bilgisi elde eden Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada işyeri içerisinde 3 kişinin olduğunu ve ihbarın doğru olabileceği değerlendirilerek işyerine baskın yapıldı. Yapılan arama sonucu işyeri içerisinden 4 buçuk gram kokain, 725 adet 9 mm silah mermisi ve satıcı olarak gelen şahısların arabasından 1,2 gram kokain ele geçirildi. İşyeri sahibi F.A.’nın içici olduğu ve İstanbul ilinden gelen 2 şahsında satıcı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A. serbest bırakılırken satıcılardan C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer satıcı D.A.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:22 TSİ - Asayiş

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