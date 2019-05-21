Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek bir hastaya acil A Rh (+) pozitif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 155 39 12 nolu numaradan Tolga Eryılmaz ile iletişime geçebilir.
Bugün 11:23 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Acil A Rh (+) pozitif kana ihtiyaç var!
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek bir hastaya acil A Rh (+) pozitif kan gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz