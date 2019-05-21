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Bugün 11:23 TSİ- Sağlık G: Bugün 11:26 TSİ

Acil A Rh (+) pozitif  kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek bir hastaya acil A Rh (+) pozitif  kan gerekmektedir.
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek bir hastaya acil A Rh (+) pozitif  kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 155 39 12 nolu numaradan Tolga Eryılmaz ile iletişime geçebilir.

Bugün 11:23 TSİ - Sağlık

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