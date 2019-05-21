Acil A Rh (+) pozitif  kana ihtiyaç var!

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek bir hastaya acil A Rh (+) pozitif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 155 39 12 nolu numaradan Tolga Eryılmaz ile iletişime geçebilir.