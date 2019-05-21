Tahsin Tarhan, İstanbul'da görevlendirildi

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle milletvekillerine çalışma takvimi oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, milletvekillerinin bir kısmını İstanbul’un ilçelerinde, bir kısmını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kısmını ise İstanbul’un geneli için görevlendirdi.

TARHAN İSTANBUL’DA GÖREVLİ

22.05.2019 tarihinde başlayacak olan seçim kampanyasında Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul’un geneli için sorumlu milletvekillerinden biri olarak görevlendirildi.

GÖREVLİ MİLLETVEKİLLERİ BAYRAM HARİÇ İSTANBUL’DA ÇALIŞACAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekillerine gönderilen yazılı bildiride bayram hariç görevli milletvekillerinin İstanbul’da çalışması sadece bayramda kendi bölgelerinde olmaları öngörülüyor. Bazı milletvekilleri ilçelerde sorumlu olurken Tahsin Tarhan gibi İstanbul’un genelinde görevli milletvekilleri Grup Başkan Vekilleri ile doğrudan temasta olarak her bölgeden sorumlu olacak.