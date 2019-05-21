Kocaeli’de DEAŞ operasyonu 4 gözaltı

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Kocaeli ili ve İlçelerinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş tarihlerde Suriye ülkesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan dört şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN