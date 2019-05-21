DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Kocaeli ili ve İlçelerinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Geçmiş tarihlerde Suriye ülkesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan dört şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:34 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu 4 gözaltı
DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün Kocaeli ili ve İlçelerinde faaliyet gösteren örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz