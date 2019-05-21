VM Medical Park'a yeni radyoloji uzmanı

Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla yaklaşık 4 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

UZMANLIK ALANLARI Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Gümüş VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Meme Sağlığı Ünitesi’nde hasta kabulüne başladı. Dr. Gümüş’ün uzmanlık alanları: Meme ultrasonografisi, Dijital Mamografi, Tomosentez, Meme MRG, Görüntüleme eşliğinde meme biyopsileri, İnce iğne aspirasyon biyopsisi, Kalın iğne (kor) biyopsisi, Memede kist aspirasyonu, Memede abse drenajı, Ultrason ve Mamografi eşliğinde memedeki lezyonların telle işaretlenmesi, Neoadjuvan kemoterapi öncesi tümör içine marker yerleştirme tedavisidir.