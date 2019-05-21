Kocaeli Barosu: Sistem kadını koruyamıyor

Diyarbakır'da 19 Mayıs tarihinde Doktor Mesut Issı, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı Avukat (Av.) eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı, araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldürdü. Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Kocaeli Adliyesi Baro Odası’nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in yanı srıra Kocaeli Barosu eski Başkanı Fahri Örengül, eski AB Bakanı Ali Haydar Konca ve çok sayıda Kocaeli Barosu üyesi avukat katıldı.



KADIN CİNAYETLERİNİN DURUMU ÜRKÜTÜCÜ

Basın açıklamasını baro adına okuyan Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan, “Meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesi kadın cinayetidir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan kadın Avukatlar olarak; bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz. Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür” dedi.

SİSTEM KADINLARI KORUMUYOR

Turan, “Bu cinayet bize kral çıplak demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir” şeklinde konuştu.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Turan, “Meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Kocaeli Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakârca sürdüreceğimizi ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi. Selin BECER