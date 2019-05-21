ABD'de Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, mezuniyet törenine katıldığı Morehouse College'da yaptığı açıklamada, 2019 mezunu olan 400 öğrencinin eğitim kredisi borcunu kendisinin ödeyeceğini duyurarak, "Ailemin, büyüklerimin ve adlarını bilmediğim Afrikan Amerikalı nesillerin bana açtığı yolu asla unutmayacağım. Onların mücadelesi, cesareti ve yaşadıkları benim mücadele etmeme ve başarmama yol açmıştı." diye konuştu. Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ettiği kaydedildi. "Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika kökenli Amerikalı olmuştu.
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Milyarder iş adamı, öğrencilerin eğitim kredisi borcunu ödeyecek
Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, Morehouse College adlı üniversiteden mezun olan toplam 400 öğrencinin yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki eğitim kredisi borcunu ödeyecek.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - ben de bizde olmuş diye sevinmiştim kim bu hayırsever deyip teşekkür edecektim
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