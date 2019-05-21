Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:00 TSİ- Eğitim G: Bugün 12:03 TSİ

Milyarder iş adamı, öğrencilerin eğitim kredisi borcunu ödeyecek

Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, Morehouse College adlı üniversiteden mezun olan toplam 400 öğrencinin yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki eğitim kredisi borcunu ödeyecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ABD'de Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, mezuniyet törenine katıldığı Morehouse College'da yaptığı açıklamada, 2019 mezunu olan 400 öğrencinin eğitim kredisi borcunu kendisinin ödeyeceğini duyurarak, "Ailemin, büyüklerimin ve adlarını bilmediğim Afrikan Amerikalı nesillerin bana açtığı yolu asla unutmayacağım. Onların mücadelesi, cesareti ve yaşadıkları benim mücadele etmeme ve başarmama yol açmıştı." diye konuştu. Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ettiği kaydedildi. "Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika kökenli Amerikalı olmuştu.

Bugün 12:00 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - ben de bizde olmuş diye sevinmiştim kim bu hayırsever deyip teşekkür edecektim

Yanıtla . 1Beğen 21 Mayıs 14:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Karamürsel’de öğrencilere kariyeri projesi tanıtıldı mask
Karamürsel’de öğrencilere kariyeri projesi tanıtıldı
KO-MEK kursiyerlerine sağlık eğitimi mask
KO-MEK kursiyerlerine sağlık eğitimi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek
Okullarda geri dönüşüm eğitimi mask
Okullarda geri dönüşüm eğitimi
DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması mask
DGS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
Doğa Koleji’nden güzel etkinlik mask
Doğa Koleji’nden güzel etkinlik
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL