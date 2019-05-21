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Futsal erkeklerde şampiyon Çayırova

Okullar Arası Gelişim Ligi Futsal İl Birinciliği, Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından sona erdi. Son derece çekişmeli geçen final maçında erkeklerde Gebze Mesude İşcan Ortaokulu’nu mağlup eden Çayırova Ortaokulu şampiyon oldu.
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Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda Kandıra İmam Hatip Ortaokulu’nu yenen Arslanbey Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyon olan Çayırova Ortaokulu’na ödülünü Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut takdim etti. 2. olan Gebze Mesude İşcan Ortaokulu’na ödülünü Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun verdi. 3. olan Arslanbey Ortaokulu’na ödülünü ilimiz hakemlerinden Zeki Kırdudu verirken, 4. olan Kandıra İmam Hatip Ortaokulu ise kupasını İzmit İlçe Koordinatörü Erhan Okur’dan aldı.

Okullar Arası Gelişim Ligi Futsal İl Birinciliği Sıralama (Erkekler)

1.Çayırova Ortaokulu

2.Gebze Mesude İşcan Ortaokulu

3.Arslanbey Ortaokulu

4.Kandıra İmam Hatip Ortaokulu

Bugün 12:04 TSİ - Spor

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