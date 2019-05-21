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FETÖ'nün el konulan yurdu 5 milyon TL'ye satılık

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) FETÖ soruşturmaları kapsamında Bağçeşme Orhan Mahallesinde bulunab 5 katlı yurt binası satışa çıkarıldı.
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Kocaeli'deki FETÖ soruşturması kapsamında kayyum ataması yapılan Baranlı Gıda’ya ait İzmit Orhan Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi numara 93 adresinde bulunan 5 katlı yurt binası satışa çıkarıldı. TMSF tarafından gerçekleştirilen satışta yurt binasına 4 milyon TL muhammen bedel belirlendi.  TMSF, bu bedel üzerinden ihaleyi 18 Haziran saat 14.00’de gerçekleştirecek.

DİYANET VAKFI KOCAELİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU OLARAK KULLANILIYORDU

Teklif vermek isteyenlerin bir gün önce saat 17.00’ye kadar başvuru yapmaları istendi. Tekliflerin Baranlı Gıda’nın İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza numara 52 adresindeki yerine veya TMSF’nin İstanbul Esentepe İlçesi Büyükdere Caddesi numara 143’deki yerine yapılması gerekiyor. Söz konusu bina, kayyuma geçtikten sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılıyordu. 

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