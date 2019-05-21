Azmettiler... Başardılar... Örnek oldular...

Sporcular; azmin, başarının ve herkese güzel örnek olmanın bilincini ve güzelliğini yaşıyor. Oynadıkları 15 maçın tamamını kazanarak şampiyon olan Kocaeli Engelli Basketbol Kulübü, Kocaeli'nde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi sessiz-sedasız başarıdan başarıya koşuyor. Birbirlerine inanan, güvenen ve ekip ruhu içinde gece-gündüz demeden çalışan 11 kişilik takım oyuncuları, hep birlikte Kocaeli insanına çağrıda bulunarak , 'Güçlü isen gel; burada basketbol oyna, güçlülerin basketbolunu gel bizde izle' dediler.
DESTEK BEKLİYORLAR
2018 yılının mart ayında kurulan ve kurulduğu günden itibaren başarıdan başarıya koşan Kocaeli Engelli Basketbol Kulübü, yakın bir zamanda adından söz ettirecek kulüplerden biri olmaya aday. İsa Yıldız, "İnandık. Bir araya geldik. Ekip ruhu içinde çalıştık. 15 maça çıktık. Tamamını kazandık. Biz, Kocaeli halkından destek bekliyoruz; bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyoruz. Kocaeli'nde tek engelliler basketbol takımıyız. Bir tohumun toprağa emanet olduğu gibi bu takımda bu kentte yaşayan insanlara emanettir' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz